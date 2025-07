Inter U23 ieri lo storico debutto contro il Trento | l’indizio tattico legato alla prima squadra

guidata da Cristian Chivu. Ecco di cosa si tratta. Il debutto ufficiale dell’ Inter U23 si è concluso con un pareggio 2-2 contro il Trento, in una partita che ha visto la squadra di Stefano Vecchi rimontare due volte gli avversari. I gol della rimonta sono stati siglati da Topalovic e Fontanarosa, giovani talenti della squadra nerazzurra. Questo pareggio rappresenta un momento storico per il club, che ha finalmente lanciato la sua seconda squadra ufficiale. Un inizio promettente con il 3-4-2-1. L’incontro contro il Trento non è stato solo un debutto positivo sotto il profilo del risultato, ma ha anche messo in luce il modulo scelto dal tecnico per la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, ieri lo storico debutto contro il Trento: l’indizio tattico legato alla prima squadra

In questa notizia si parla di: debutto - trento - inter - storico

Serie C, debutto stagionale. Inter U23, pari in extremis con Trento - Termina con un pareggio in extremis la prima storica gara dell’ Inter U23. La neonata seconda squadra nerazzurra ha impattato 2-2 contro il Trento, rivale poi anche nel prossimo girone di Serie C.

Rilancio per Lookman, Leoni, addio Taremi, girone Under 23, il mercato dell'Inter e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una... Vai su Facebook

Inter Under23-Trento 2-2, i nerazzurri pareggiano la loro prima amichevole; Serie C, Trento nel Girone A: tutte le avversarie dei gialloblĂą; Serie C .Ufficializzati i gironi: col Trento anche l'Inter U23.

Serie C, debutto stagionale. Inter U23, pari in extremis con Trento - Termina con un pareggio in extremis la prima storica gara dell’Inter U23. Si legge su ilgiorno.it

Inter Under-23, pareggio in rimonta nella prima storica partita in amichevole col Trento - Finisce con un pareggio ricco di emozioni la prima, storica uscita dell’Inter U23, che allo stadio “Briamasco” di Trento ha strappato un convincente 2- Lo riporta inter-news.it