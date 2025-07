Inter Primavera ad agosto il Memorial Mamma e Papà Cairo! Il calendario

L’Inter Primavera sarĂ presente al Memorial Mamma e PapĂ Cairo, uno dei tornei estivi giovanili piĂą prestigiosi del panorama italiano. Quattro le squadre che scenderanno in campo. TORNEO ESTIVO – L’ Inter di Benito Carboni sarĂ presente al Memorial Mamma e PapĂ Cairo che giungerĂ alla sua undicesima edizione. Ogni anno ad agosto, le migliori squadre giovanili si sfidano in una competizione che celebra talento, passione e memoria. Un appuntamento fisso per scoprire i campioni di domani. Torino, Inter, Milan e Atalanta si incontreranno nel piĂą importante torneo giovanile estivo. Inter Primavera, derby in finale? Il calendario del Memorial. 🔗 Leggi su Inter-news.it

