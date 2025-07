Il portiere della Nazionale è in scadenza tra un anno con il Paris Saint-Germain e l’accordo per il rinnovo con i francesi è al momento lontano Caso Donnarumma al Paris Saint-Germain, con il portiere della Nazionale che potrebbe anche lasciare questa estate la Francia senza il rinnovo di contratto.  Gianluigi Donnarumma (LaPresse) – Calciomercato.it Al momento l’accordo resta lontano con il club campione d’Europa, dopo gli ultimi contatti con l’entourage dell’ex portiere del Milan avvenuti al termine del Mondiale per Club. Donnarumma è in scadenza tra un anno e nel 2026 si libererebbe a parametro zero senza la nuova intesa con il PSG. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter o Juventus per Donnarumma: c’è la data del ritorno in Serie A