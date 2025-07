Inter la strada è subito in salita | non accadeva da 4 anni

La prossima stagione dell’Inter inizia in salita: alla formazione nerazzurra non succedeva da quattro anni. La passata stagione è stata un terremoto per l’Inter: i nerazzurri sono arrivati ad un passo dal vincere tutto, ma hanno finito poi con il dover incassare le pesanti delusioni della sconfitta in finale di Champions League per mano del PSG e dello scudetto consegnato al Napoli di Antonio Conte. Gli echi del tonfo sul più bello si sono certamente fatti sentire: a partire dal cambio in panchina, con l’addio di Inzaghi l’arrivo di Chivu, per continuare con il mercato e la telenovela Calhanoglu. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter, la strada è subito in salita: non accadeva da 4 anni

In questa notizia si parla di: inter - salita - anni - strada

Inter, Dimarco: "Non c'è niente come San Siro. Dopo lo Scudetto perso col Milan è stato tutto in salita" - L`esterno dell`Inter Federico Dimarco ha parlato a Sky, dopo il successo per 4-3 contro il Barcellona e l`accesso alla finale di Champions League.

Inter, Dimarco: “Non c’è niente come San Siro. Dopo lo Scudetto perso col Milan è stato tutto in salita” | Champions League - 2025-05-07 00:05:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Inter, Dimarco: “Non c’è niente come San Siro.

Psg-Inter 2-0 al 45?: inizio shock e finale in salita! Si fa difficile - Il primo tempo dell’Inter è uno shock e finisce per 2-0 contro il Psg. Approccio inspiegabile, doppio vantaggio e finale in salita per i nerazzurri.

L'#Inter fa sul serio per Giovanni #Leoni: c'è stato un incontro con l'agente del giocatore! ? La strada non è in discesa: la concorrenza per il giovane talento è molto alta. Riusciranno i nerazzurri a vincere la corsa e a portarlo a Milano? Che ne pensate? Vai su Facebook

Vendita San Siro, l’ok dal Tar. Ma la strada ora è in salita; Inter, per Fabregas strada in salita: il Como continua a fare muro; In salita la strada che porta a Fabregas: prende quota l’opzione Vieira per l’Inter.

Strada in salita per Nico Paz all'Inter, ma a fine mercato il Real ... - Ne è certo il quotidiano Corriere dello Sport, che si espone sull'utilizzo della recompra da parte ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com

Strada in salita per Nico Paz all'Inter, ma a fine mercato il Real ... - Strada in salita (ma non impossibile) per l'Inter, il Real Madrid è pronto a riacquistare Nico Paz. Secondo tuttomercatoweb.com