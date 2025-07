Inter Juve Atalanta e il Milan in D | stelline e progetti delle seconde squadre

I nerazzurri cominciano con Vecchi in panchina e il veterano Prestia in campo, a Bergamo scoprono il bomber Misitano, a Torino le stelline della Primavera.

Da Casadei ai fratelli Esposito, le stelline che Chivu ha fatto brillare all'Inter - Nei suoi sei anni nel settore giovanile nerazzurri, l'allenatore romeno ha lanciato diversi giocatori.

Dal veterano Prestia alle stelline Topalovic ad Alexiou: come nasce l'Inter Under 23 - L'ex capitano del Cesena è un acquisto di esperienza per guidare la difesa. In panchina ci sarà Stefano Vecchi

