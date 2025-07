È già stata ribattezzata “la settimana di Lookman“, a testimonianza di un ordine di priorità in cui l’attaccante guarda tutti dalla cima. Ma non del solo anglo-nigeriano vivrà il futuro prossimo dell’ Inter, alle prese con lo sprint di fine luglio in cui si definiranno presumibilmente una serie di situazioni. Oggi alle 14, ad Appiano Gentile, parleranno il presidente Beppe Marotta e l’allenatore Cristian Chivu. Faranno sfoggio di diplomazia per non aumentare la tensione attorno all’affare chiave del mercato estivo. Domani dovrebbe infatti partire ufficialmente il rilancio della dirigenza nerazzurra, dai 40 milioni iniziali a 45 complessivi, tra quota fissa e bonus, per provare a convincere l’ Atalanta, che ne chiede 50 e potrebbe tirarla ancora un po’ per le lunghe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, i giorni di Lookman e il dubbio Dumfries