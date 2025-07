L’Inter ha, per il momento, sospeso le trattative per il passaggio di Giovanni Leoni a Milano. L’attenzione dei nerazzurri è concentrata esclusivamente su una pista. LA SITUAZIONE – La priorità dell’Inter si chiama Ademola Lookman, come ribadito in maniera trasparente dal Presidente Giovanni Marotta nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. Il numero uno nerazzurro, parlando dell’interessamento della sua società per il calciatore nigeriano, ha infatti sottolineato come si tratti del tema più caldo del mercato in entrata dell’Inter. Con delle conseguenze inevitabili su altri fronti, primo su tutti quello legato al difensore del Parma Giovanni Leoni. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Inter, affare Leoni in stand-by! Priorità diversa, molteplici scenari