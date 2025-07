Intelligenza artificiale e progettualità urbana | quando il futuro incontra la città

Intelligenza artificiale al servizio della progettazione urbana: tra cultura, percezione e sostenibilità. L’intelligenza artificiale (IA) non è più una tecnologia del futuro: è il presente che plasma le nostre città, il modo in cui viviamo e perfino come percepiamo il tempo e lo spazio urbano. In questo scenario di continua evoluzione, l’appuntamento di giovedì 31 luglio 2025 presso la Biblioteca Pietro De Nava di Reggio Calabria offrirà uno spazio di riflessione su come l’IA possa guidare nuove progettualità urbane, non solo dal punto di vista tecnico ma anche culturale e percettivo. L’evento, dal titolo “Intelligenza Artificiale e nuove progettualità urbane: applicazioni pratiche”, vedrà protagonisti l’architetto Roberto Iero e l’architetta Antonella Postorino, con il coordinamento del Centro Studi Anassilaos per l’Architettura e il Paesaggio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

