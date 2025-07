Dopo un biennio durissimo Intel decide una complessa manovra di austerità interna per accorciare le linee, preparare la ristrutturazione aziendale e sperare di muoversi come attore nuovamente importante sulla scena della manifattura tecnologica e dei chip. Il Ceo Lip-Bu Tan ha annunciato nella giornata di venerdì l’articolata revisione delle politiche aziendali: Intel taglierà 25mila posti di lavoro e ha cancellato i progetti di nuovi impianti di produzione in Germania e Polonia, che erano stati congelati a fine 2024. Lo scenario in cui lo storico egemone dei chip americani si muove è da tempo problematico: Intel, lo abbiamo raccontato, paga una difficile strutturazione della strategia industriale, il fatto di aver provato a inseguire la primazia sia nel campo della progettazione che nella realizzazione dei chip più avanzati (finendo sopravanzata da Nvidia nel primo campo e da Tsmc nel secondo), una tardiva svolta verso l’Ia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Intel licenzia, molla l’Europa e si offre a Trump come campione a stelle e strisce dei chip