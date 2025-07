INPS cerchia questa data sul calendario | riceverai un regalo sul conto

Arrivano importanti novità per i cittadini italiani. L’INPS è pronta a premiarvi con un regalo in un certo senso piuttosto inatteso. E’ un periodo molto importante per ricevere soldi, le persone sono impegnate tra i pagamenti delle tasse e chi vuole organizzarsi per le vacanze. Luglio e Agosto riguarda quindi un periodo a dir poco. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - INPS, cerchia questa data sul calendario: riceverai un regalo sul conto

In questa notizia si parla di: inps - regalo - cerchia - data

Regalo Inps, come ottenere subito 800 euro: sbrigati! - Nuovo bonus in arrivo dall’INPS. Stavolta è di 800 euro. Ecco per cosa è stato istituito e chi può beneficiarne Il portale dell’INPS deve essere un riferimento costante per chi vuole restare aggiornato sulle numerose iniziative promosse dall’ente che non si limitano più, come in passato, al pagamento delle pensioni e di altre prestazioni assistenziali.

“Ti regalo 5 anni di contributi INPS”: tutto vero, ufficiale, vai in pensione da giovane I Nuova regola da Luglio, non devi più essere decrepito per smettere di lavorare - Importantissime possibili novità per alcune categorie di persone che potrebbero approfittarne per anticipare il pensionamento.

INPS, cerchia questa data sul calendario: riceverai un regalo sul conto.