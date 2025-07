Ingrid Alexandra di Norvegia è arrivata in Australia dove resterà per tre anni per motivi di studio E non solo Leggi su Amicait

ChissĂ se nella scelta della principessa Ingrid Alexandra di Norvegia di andare a studiare, per tre anni, in Australia c’entrano i guai in cui si è cacciato il fratellastro Marius. Non lo sapremo mai ma, anche senza voler necessariamente pensar male, è altamente probabile che la monarchia norvegese abbia voluto proteggere la futura regina dallo scandalo creato dal primogenito della principessa Mette-Marit (il figlio nato da una precedente relazione della donna con uno spacciatore). Il ragazzo, infatti, dopo un anno di inchiesta, è sospettato di aver commesso tre stupri e altre 20 infrazioni di vario tipo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ingrid Alexandra di Norvegia è arrivata in Australia, dove resterĂ per tre anni per motivi di studio. E non solo. Leggi su Amica.it

In questa notizia si parla di: ingrid - alexandra - norvegia - australia

Sofia di Spagna si diploma. E Ingrid Alexandra di Norvegia “scappa” in Australia - Piccole principesse crescono. Sofia di Spagna, Ingrid Alexandra di Norvegia, Ariane d’Olanda. La prima e l’ultima, lo scorso weekend, si sono diplomate.

Sofia di Spagna si diploma. E Ingrid Alexandra di Norvegia “scappa” in Australia - Piccole principesse crescono. Sofia di Spagna, Ingrid Alexandra di Norvegia, Ariane d’Olanda. La prima e l’ultima, lo scorso weekend, si sono diplomate.

Ingrid Alexandra di Norvegia studierĂ in Australia: la scelta insolita di una futura regina - Dopo aver completato la sua formazione militare, la figlia del principe Haakon Magnus e della principessa Mette-Marit ha deciso di completare gli studi all'UniversitĂ di Sydney, dove si specializzerĂ in Relazioni Internazionali

Ingrid Alexandra di Norvegia, un'altra principessa via da corte...; La principessa Ingrid Alexandra di Norvegia studierà all’Università di Sydney; Ingrid Alexandra di Norvegia: da royal baby all’università in Australia, le foto più belle della futura regina.

Ingrid Alexandra di Norvegia è arrivata a Sydney: al via i tre anni in Australia - Ingrid Alexandra di Norvegia è arrivata in Australia, dove resterà per tre anni per motivi di studio. amica.it scrive

Ingrid Alexandra di Norvegia studierà in Australia: la scelta insolita ... - Ingrid Alexandra di Norvegia ha scelto l'Australia per proseguire gli studi. Come scrive vanityfair.it