"Tutti a vedere Manu Chao al Festival a Pratolino, gli abitanti di via di Capornia ringraziano anche stasera per il tranquillo sabato sera che li aspetta", "irrispettosa e grave la situazione che riguarda la circolazione attuale su via di Capornia". E ancora: "Pensiamo se qualcuno si sentisse male e avesse bisogno dell’ambulanza in emergenza. O se si surriscaldasse una macchina elettrica". Sono gli sfoghi (sui social ma anche via mail al nostro giornale) di alcuni abitanti di via di Capornia che in questi ultimi giorni si sono visti moltiplicare il traffico – e quindi anche lo smog – lungo un’arteria secondaria, "larga due metri e priva di marciapiedi" ricorda un’abitante, mentre un altro residente la descrive come "una stradina in cui non ci si scambia normalmente: ci passa una macchina sola, ed è pericolosissima". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ingorgo sulla collina. Concerto più cantieri : "Gas sotto le finestre". MusArt: "Tutti avvertiti"