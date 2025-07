Restituire un gesto cos√¨ semplice e umano come camminare a chi lo ha perduto a causa di una guerra, di un incidente o della povert√†. √ą questa la missione che unisce Luca Castignani, ingegnere a Modena con anni di esperienza in Ferrari, e Daniele Bonacini, ingegnere a Milano, atleta paralimpico e fondatore di Roadrunnerfoot Engineering, unica azienda in Italia che progetta e produce componenti di protesi ortopediche ad alte prestazioni. Insieme hanno dato vita a una rete silenziosa ma tenace che porta tecnologia avanzata e dignit√† nei luoghi del mondo dove manca tutto. E cos√¨, costruiscono e inviano ai bambini che vivono sotto le bombe, protesi di ultima generazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ingegneri benefattori. Protesi per i bambini mutilati dalle guerre: "Pronti ad aiutare Gaza"