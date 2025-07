Infortunio McTominay rivelata la data del rientro in campo

Scott McTominay ha saltato buona parte degli allenamenti a Dimaro, lavorando soprattutto a parte e lontano dai compagni di squadra: ecco quando ritorna in campo Il Napoli termina il ritiro di Dimaro con la vittoria contro il Catanzaro. Antonio Conte ha concesso pochissimi giorni di riposo ai suoi ragazzi. Solo mezzo pomeriggio libero, per il compleanno di Luca Marianucci. Poi tante sessioni di allenamento, due partite e tanto carico sulle gambe. Diversi calciatori durante i giorni trascorsi in Trentino hanno alzato bandiera bianca. Alcuni sono partiti giĂ con acciacchi fisici o con l’obiettivo di recuperare la condizione, come Alessandro Buongiorno reduce da un intervento chirurgico o Gilmour che ha accusato problemi fisici negli ultimi test con la nazionale scozzese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Infortunio McTominay, rivelata la data del rientro in campo

In questa notizia si parla di: mctominay - campo - infortunio - rivelata

Conte: “McTominay titolare? Lo metto in campo anche se zoppo” - Conte risponde sulle condizioni di McTominay. Interessante dopo conferenza stampa di Antonio Conte a Castel Volturno prima della partenza per Parma, prossimo impegno degli azzurri … L'articolo Conte: “McTominay titolare? Lo metto in campo anche se zoppo” proviene da ForzAzzurri.

Conte: «McTominay? Lo metto in campo anche da zoppo» - A microfoni spenti, come riporta Radio Crc, Antonio Conte avrebbe risposto ad un ulteriore domanda sulle condizioni di McTominay riguardo al suo possibile impiego dal primo minuto contro il Parma.

McTominay in campo per la rifinitura del Napoli, dovrebbe essere in campo questa sera - Il Napoli gioca oggi contro il Parma una sfida fondamentale per conservare il vantaggio sull’Inter che porta alla vittoria dello scudetto.

Infortunio McTominay, rivelata la data del rientro in campo; DAI CAMPI – McTominay, buone notizie! Tavares, Theo, Hermoso, Dybala, Hummels, Erlic, Lukaku….

Quando torna McTominay? Infortunio per il centrocampista del Napoli - stagione di Scott McTominay, tra i protagonisti della storica cavalcata del Napoli verso la vittoria del suo quarto Scudetto. tag24.it scrive

Infortuni Lukaku e McTominay, out per Napoli Catanzaro: il motivo - I due leader della fase offensiva, nonché uomini simbolo del recente trionfo Scudetto, sono alle prese con alcuni problemi f ... Segnala informazione.it