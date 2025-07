Infezione da West Nile cosa sapere e come proteggersi

Con l'arrivo del caldo è tornata alta l'attenzione sul virus West Nile (WND), una malattia virale trasmessa esclusivamente dalla puntura di zanzara, che ha mietuto qualche vittima. Tra le altre, l'ASL di Benevento ha diffuso un'informativa dettagliata per sensibilizzare la .

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

Gianni Rezza: «West Nile? Circola in molte zone, vanno prese subito le adeguate precauzioni» - «Una puntura di zanzara non vuole dire infezione certa, e «infezione non significa malattia grave», ma ... Si legge su ilmattino.it

