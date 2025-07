Infarto ogni minuto conta | la campagna dell’Asl Toscana Nord Ovest per contrastare ritardi fatali

PISA – “Se pensi di avere un infarto, chiama subito il 112”. È questo il messaggio chiave che l’Azienda USL Toscana nord ovest rivolge con fermezza ai cittadini, nel tentativo di contrastare un comportamento ancora troppo comune quanto rischioso: raggiungere da soli il pronto soccorso in presenza di sintomi sospetti. La campagna di sensibilizzazione “ 120 minuti, chiama il 112 ”, lanciata ad aprile, mira a diffondere consapevolezza sull’importanza di riconoscere l’infarto e agire senza indugi, con il pieno sostegno dei cardiologi dell’ASL. In caso di sintomi riconducibili a un infarto, ogni secondo può fare la differenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

