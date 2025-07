Incubo incendi in Sardegna | ecco le spiagge chiuse non solo Punta Molentis Le fiamme minacciano Orosei

Cagliari¬†28 luglio 2025 ‚ÄstNon sono ancora spente le fiamme in Sardegna. Dopo l‚Äôincendio devastante a Punta Molentis ( Villasimius ) un rogo minaccia oggi Orosei,¬† dove sono state evacuate case e un resort, gi√† raggiunti¬†dal fumo. Bruciano le campagne attorno alla rinomata Cala¬†Liberotto: i¬†vigili¬†del fuoco sono impegnati in localit√† Sos Alinos con 4 squadre e dieci mezzi del Comando di Nuoro insieme a Forestale, Agenzia Forestas e Protezione civile. Attivi anche due Canadair ed altri elicotteri del servizio regionale oltre al Drago 143.¬†La macchina antincendi lavora anche¬†¬†a Villacidro (Medio Campidano), Sorgono (Nuoro) e Pattada (Sassari). 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Incubo incendi in Sardegna: ecco le spiagge chiuse (non solo Punta Molentis). Le fiamme minacciano Orosei

In questa notizia si parla di: punta - sardegna - molentis - fiamme

Incendio a Punta Molentis in Sardegna: fiamme in spiaggia e bagnanti in fuga - Un incendio di vegetazione è divampato nella zona di Punta Molentis, nel territorio di Villasimius in Sardegna.

Giornata di fuoco in Sardegna. La situazione pi√Ļ grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente le possibili vie di fuga ai bagnanti. Mobilitata anche la Capitaneria di porto di Cagli Vai su Facebook

Incendio a Punta Molentis in Sardegna: fiamme in spiaggia e bagnanti in fuga https://msn.com/it-it/notizie/italia/incendio-a-punta-molentis-in-sardegna-fiamme-in-spiaggia-e-bagnanti-in-fuga/ar-AA1Joai1?ocid=spr_trending&businessvertical=News… Vai su X

Incendio a Villasimius, chiusa spiaggia di Punta Molentis. Bollino rosso sulla costa orientale; Incendio a Punta Molentis a Villasimius, fiamme a ridosso della spiaggia: bagnanti in fuga, evacuazioni via mare per oltre 200 persone; Inferno di fuoco in paradiso, Punta Molentis non c'√® pi√Ļ: ¬ęLa mano di un pazzo, si √® rischiata la strage¬Ľ.

Punta Molentis in fiamme: chi risarcisce i consumatori colpiti? Adiconsum Cagliari chiede tutele e un Fondo straordinario - Il grave incendio che ha interessato l’area di Punta Molentis, nella zona di Villasimius in Sardegna, ha causato danni ingenti. Si legge su adiconsum.it

VIDEO| Incendi in Sardegna, le fiamme arrivano fino alla spiaggia di Villasimius. Le immagini dei bagnanti in fuga - Gravi incendi alla vegetazione si sono verificati nel pomeriggio di domenica 28 luglio a Villasimius, in Sardegna ... Lo riporta dire.it