Incubo baby gang in zona porto Picchiata e rapinata da nordafricani | preso uno di loro ha solo 18 anni

Notte di paura al porto, dove una banda di giovani nordafricani ha aggredito e rapinato una donna. Provvidenziale l'intervento della polizia: una pattuglia che passava proprio in quel momento in viale Colombo ha notato il trambusto ed è intervenuta riuscendo a fermare uno dei giovanissimi malviventi: ha solo 18 anni, compiuti da poco. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica intorno alle 2,30. A quell'ora c'era ancora tanta gente nei locali nella zona: le forze dell'ordine fanno passaggi costanti sul lungomare e in piazzale Boscovich durante il weekend, per contrastare le baby gang che si aggirano da quelle parti con l'intento di rapinare e derubare i ragazzi che fanno serata.

