Incontro con Trump l’esperta | von der Leyen ha avuto un’esperienza extracorporea

''Ha fatto come l'opossum che, quando si sente minacciato da eventuali predatori, entra in uno stato simile al coma, fingendosi morto''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Incontro con Trump, l’esperta: von der Leyen ha avuto “un’esperienza extracorporea”

A Istanbul arrivata la delegazione russa senza Putin (e Trump) | Zelensky deciderĂ cosa fare dopo l'incontro con Erdogan - Per gli Usa ci saranno gli inviati speciali del presidente, Witkoff e Kellogg, oltre al segretario di Stato Rubio.

Donald Trump e Abu Mazen: Incontro in Arabia Saudita per discutere di Gaza - Secondo la tv egiziana al Ghad, durante la sua visita in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, martedì 13 maggio.

Vladimir Putin ha deciso: non va in Turchia a trattare con l’Ucraina per la pace. Sfuma l’incontro con Trump e Zelensky: chi ci sarà per Russia e Usa - Non ci sarà Vladimir Putin ai negoziati di pace con l’Ucraina previsti da giovedì 15 maggio a Istanbul.

Alla fine la lunga partita dei dazi è giunta a conclusione. E come in ogni duello c'è un vincitore - il presidente americano Trump - e uno sconfitto, anzi due: l'Unione europea e Giorgia Meloni. La nostra patriota della domenica in questi mesi ha vaticinato che sa

