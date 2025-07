Incontri reali | alla finale di Euro 2025 è sfida di look tra Spagna e Inghilterra

La finale femminile di Euro 2025 si è giocata il 27 luglio a Basilea e, oltre allo spettacolo in campo, ha regalato un momento storico anche sugli spalti: tra i presenti spiccavano infatti le rappresentanze reali delle due squadre finaliste, Spagna e Inghilterra. A sostenere le rispettive nazionali c’erano Leonor e Sofia di Borbone, figlie dei sovrani spagnoli, e il team avversario, il principe William insieme alla principessa Charlotte. Una presenza che ha attirato l’attenzione di tifosi, fotografi e royal watcher: i look scelti per l’occasione sono stati impeccabili, in perfetto equilibrio tra istituzionalità e modernità . 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Incontri reali: alla finale di Euro 2025 è sfida di look tra Spagna e Inghilterra

reali - finale - euro - incontri

