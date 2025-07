Incinta al sesto mese tornava da un matrimonio | Sara è morta così un destino terribile

Una giovane donna di 33 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 26 e domenica 27 luglio. Lo schianto è avvenuto lungo la Statale 16, in direzione sud, nei pressi dello svincolo per Mola di Bari. La vittima era incinta al sesto mese e stava rientrando da un ricevimento di nozze insieme a due amici. A perdere la vita è stata Sara Turzo, originaria di Ortona, in provincia di Chieti. Nell’incidente sono rimasti feriti anche i due amici che viaggiavano con lei e quattro persone a bordo di un minivan, tra cui un bambino di 9 anni. In un primo momento si era erroneamente parlato del compagno come passeggero, ma le informazioni sono poi state corrette. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

