Incidente via Nomentana | carambola tra tre auto 80enne intrappolata nella vettura ribaltata

Incidente stradale sulla via Nomentana. Una donna è rimasta incastratata nell'auto ribaltata su un fianco ed è stata poi estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco. La carambola, avvenuta oggi pomeriggio, ha visto coinvolte tre vetture.Incidente sulla NomentanaIl sinistro è avvenuto intorno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - nomentana - carambola - auto

Incidente in tangenziale: scontro auto-moto, un ferito. Galleria chiusa e traffico paralizzato; Incidente via Nomentana: carambola tra due auto ed una moto; Roma, incidente in via Nomentana: auto si ribalta, morti cinque ragazzi tra i 17 e i 22 anni. Un ferito in cod.