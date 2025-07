Incidente sull' A4 la manovra choc del pensionato | l' inversione prima di uscire al casello poi contromano per chilometri

Con la sua Peugeot 207 avrebbe fatto un'inversione sbagliata per poi percorrere ben sette chilometri contromano lungo l'autostrada A4, tra Milano e Novara. Sarebbe questa la dinamica che ha portato al drammatico incidente di domenica 27 luglio, provocato dalla "folle corsa" di Egidio Ceriano. 🔗 Leggi su Today.it

Fa inversione a U in autostrada e provoca un folle incidente: 10 feriti - Si è reso conto all'ultimo di aver sbagliato strada e ha cercato di tornare indietro. Sembrerebbe questa la dinamica all'origine dell'incidente che ieri pomeriggio ha paralizzato il traffico dalle 17 e per oltre due ore tra la A4 e la A21, all'altezza dell'uscita Brescia Centro.

Caos in Autostrada a Brescia: 80enne fa inversione a U e Causa Incidente con Dieci Feriti - ABBONATI A DAYITALIANEWS Manovra azzardata di un 80enne scatena lo scontro. Un errore di percorso si è trasformato in un grave incidente stradale che ha mandato in tilt la viabilità tra la A4 e la A21, nei pressi dell’uscita Brescia Centro, nel pomeriggio di domenica 25 maggio.

“Forse ho sbagliato strada”. Anziano fa un’inversione a U, maxi-incidente in autostrada - Un attimo di smarrimento, forse un errore di valutazione dettato dall’età o dalla confusione di un bivio autostradale, e si è sfiorata la tragedia.

Inversione sbagliata, 7 km contromano e lo schianto: così sono morte le quattro persone nell’incidente sull’A4 - Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine sull'incidente in A4 costato la vita ieri a 4 persone, tra cui una coppia di designer ... Si legge su fanpage.it

