Incidente sull’A2 nel Salernitano un morto | la vittima è un 40enne di Buonabitacolo

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di circa quarant’anni, originario di Buonabitacolo, in provincia di Salerno, è morto nel pomeriggio in un incidente avvenuto lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Petina, in provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione, l’automobile su cui viaggiava, una Fiat Panda, avrebbe impattato violentemente contro un mezzo pesante in transito sulla stessa corsia. Le cause esatte dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, intervenuti sul posto per eseguire i rilievi e avviare le indagini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente sull’A2 nel Salernitano, un morto: la vittima è un 40enne di Buonabitacolo

In questa notizia si parla di: incidente - morto - buonabitacolo - salernitano

