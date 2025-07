Incidente mortale | si schianta con lo scooter muore ragazzo di 27 anni ad Ercolano

Una tragica notte ha sconvolto la comunit√† di Ercolano, in provincia di Napoli, dove un giovane di 27 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a bordo del suo scooter. Il drammatico episodio si √® verificato lungo via Benedetto Cozzolino, una delle arterie principali della zona. Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Ragazza in scooter travolta da un'auto al viale della Vittoria, è il secondo incidente nella zona in poche ore - ANCONA - In sella al proprio scooter viene travolta da una Lancia Y e finisce sull'asfalto. Incidente stradale questa sera, intorno alle 21, lungo il viale della Vittoria.

Incidente a Roma: scontro tra scooter e furgone, morto 62enne - Ancora sangue sulle strade della Capitale. A perdere la vita un uomo di 62 anni, di nazionalità italiana.

Incidente a Oggiono: investito in scooter da un furgone, gravissimo 57enne - Oggiono (Lecco), 15 maggio 2025 - Grave incidente nella primissima mattinata di oggi, giovedì 15 maggio, a Oggiono.

