Incidente in A4 la triste scoperta sulle vittime | chi erano veramente

Un impatto frontale devastante, una dinamica ancora al vaglio degli inquirenti e un intero veicolo distrutto dopo aver imboccato l’autostrada contromano. È il bilancio drammatico del gravissimo incidente avvenuto sulla A4 Milano-Torino, all’altezza di Mesero, dove hanno perso la vita quattro persone, tra cui il conducente e una coppia unita da legami personali e professionali. Una quarta persona, una donna, è in condizioni disperate all’ospedale Niguarda di Milano. Nelle ultime ore, sono emerse informazioni che restituiscono una luce intensa — seppur tragicamente spezzata — su una delle coppie coinvolte: Mario Paglino e Gianni Grossi, noti in Italia e all’estero per un raffinato progetto artistico legato al mondo del collezionismo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Incidente in A4, la triste scoperta sulle vittime: chi erano veramente

In questa notizia si parla di: incidente - triste - scoperta - vittime

