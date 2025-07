Incidente ferroviario nel sud della Germania | almeno tre persone sono morte

Almeno tre persone hanno perso la vita in un incidente ferroviario avvenuto ieri vicino a Riedlingen, nel sud ovest della Germania. Un treno con a bordo un centinaio di passeggeri è uscito dai binari in un tratto che attraversava un bosco; ci sarebbero numerosi feriti, anche se non si hanno ancora numeri certi. Il mezzo era un regionale della Deutsche Bahn, l’azienda pubblica di trasporto tedesco. Intorno alle 18:10 il treno, partito da Sigmaringen e diretto a Ulm, è deragliato mentre viaggiava a una velocità di circa ottanta. Si sono ribaltati almeno due vagoni. Tra le vittime ci sono il macchinista e un altro dipendente della compagnia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Incidente ferroviario nel sud della Germania: almeno tre persone sono morte

