Incidente ferroviario a Strambino uomo ucciso da un treno | Non escluso incidente

Auna settimana dall’incidente ferroviario mortale a Strambino, il nome della vittima è ancora ignoto. In questi giorni, infatti, nessuno si è fatto avanti per reclamare la scomparsa dell’uomo deceduto, che aveva con sé un bastone, probabilmente per aiutarsi a camminare, ma non i documenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Salerno, simulato incidente ferroviario: vigili del fuoco usano mezzo bimodale - A Salerno simulazione d’intervento in ambiente confinato per principio d’incendio in un vagone ferroviario e per l’evacuazione di tutti i passeggeri.

Viterbo, lascia la macchina sui binari e causa incidente ferroviario - Si ribaltano con l’auto e la abbandonano sui binari provocando un incidente ferroviario. È successo nella notte sulla tratta tra Vetralla e San Martino al Cimino, a pochi chilometri da Viterbo.

Un uomo è morto investito da un treno nella prima mattinata di oggi, lunedì 21 luglio 2025, poco lontano dalla stazione di Strambino, sulla linea ferroviaria Chivasso-Aosta che è stata subito interrotta.

