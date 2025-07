Incidente Ferrara con lo scooter fuori strada | muore centauro di 41 anni

Ferrara, 28 luglio 2025 – Un’altra tragedia della strada nel nostro territorio. L’ultima vittima è un uomo di 41 anni, morto la scorsa notte poco dopo le 2. Secondo le prime ricostruzioni di carabinieri e vigili del fuoco, arrivati sul posto con automedica e ambulanza del 118, l’uomo era in sella del suo ciclomotore quando, per cause in via di accertamento, è finito fuori strada finendo in un fosso. L’incidente è accaduto lungo la via Provinciale per San Vito, all’altezza del civico 102, in territorio di Maiero. Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un’uscita autonoma ma i carabinieri della Compagnia di Portomaggiore proseguono gli accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

