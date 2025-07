Incidente fatale sull' A2 del Mediterraneo auto contro camion | morto un 40enne

Tragico incidente, oggi pomeriggio, sull'A2 del Mediterraneo, sotto la galleria Tanagro, tra Sicignano e Petina in direzione sud, tra un'auto e un camion. Ad avere la peggio nel tamponamento, l'uomo alla guida della Fiat Panda che si è scontrato con il mezzo pesante.  Il malcapitato, 40enne di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - mediterraneo - auto - camion

Incidente sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza di Montecorvino: traffico in tilt - Brutto incidente, intorno alle 16, sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo Montecorvino-Pontecagnano Sud.

Incidente al viale Mediterraneo, tamponamento a catena e traffico in tilt: tre feriti - Incidente stradale lungo il viale Mediterraneo dopo l'uscita per Canalicchio, direzione Catania. L'incidente ha provocato un tamponamento a catena: coinvolti un furgone e due auto.

Incidente sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza di Montecorvino: traffico in tilt - Brutto incidente, intorno alle 16, sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo Montecorvino-Pontecagnano Sud.

Incidente sull'A2 del Mediterraneo, auto contro camion tra Sicignano e Petina: un ferito grave https://ift.tt/D8RotFv https://ift.tt/owFuekQ Vai su X

AGGIORNAMENTO INCIDENTE SULL''A18 TRA GIARRE E FIUMEFREDDO. Coinvolta una cisterna di gasolio, traffico su una sola corsia Un incidente stradale ha interessato questa mattina il tratto dell’autostrada A18 tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo, co Vai su Facebook

Incidente fatale sull'A2 del Mediterraneo, auto contro camion: morto un 40enne; Incidente sull'A2 del Mediterraneo, auto contro camion tra Sicignano e Petina: un ferito grave; Tir carico di scatolette di tonno si schianta e si ribalta, incidente sulla A2 Salerno-Reggio: caos traffico.

Incidente tra camion e due auto in A4: rallentamenti e code - Il Gazzettino - Incidente tra un camion, due auto e un furgoncino: è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 1 luglio, lungo l’autostrada A4 all’altezza di Soave (chilometro 297), provincia ... Segnala ilgazzettino.it

Grave incidente per un pulmino di tifosi: uomo trasferito in elisoccorso al Cardarelli - Un 47enne è stato trasportato d'urgenza presso il nosocomio napoletano, dove è ora ricoverato in ria ... Si legge su napolitoday.it