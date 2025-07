Incidente auto moto un 20enne soccorso in codice rosso

Gravissimo incidente stradale a Macherio. Un ragazzo di 20 anni è stato soccorso in codice rosso.Che cosa è successoL’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 luglio, a Macherio. Erano da poco passate le 17 quando in via Belgioioso c’è stato uno schianto tra un’auto e una moto. Ad. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - auto - moto - soccorso

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Cortona (Arezzo), 28 giugno 2025 – Grave incidente stradale sulla Sr71 in località Tavarnelle di Cortona.

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente si è verificato all'ora di pranzo di oggi, giovedì 15 maggio 2025, all'incrocio tra corso Grosseto e corso Potenza a Torino.

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave - Incidente stradale con un ferito grave sulla statale 118 Agrigento - Raffadali. All'altezza della galleria Santa Lucia si sono scontrate una Land Rover e una Fiat Punto.

Servizio aggiornato - PORTO POTENZA – L’incidente è avvenuto intorno alle 22,20 su viale Regina Margherita tra un’auto e una moto. Il ferito, un giovane straniero, portato all’ospedale di Civitanova dove è deceduto. Soccorso anche l’automobilista e una rag Vai su Facebook

Incidente stradale a #Sangiano: soccorso un ragazzo di 18 anni Vai su X

Incidente auto-moto: centauro gravissimo, trasferito a Cisanello con l’elisoccorso; Incidente a Pomarico, giovane centauro in coma; Incidente a Lugo tra auto e moto, 30enne sbalza dalla sella: soccorso in elicottero.

Incidente mortale a Latisana: scontro tra auto e moto causa la morte di un motociclista di 36 anni - Incidente mortale a Latisana in via Lignano Nord sulla strada regionale 353: scontro tra auto e moto causa la morte del conducente di 36 anni di San Vito al Tagliamento, indagini in corso. Segnala gaeta.it

Urta e ferisce un 18enne in moto e va via senza prestare soccorso, indagini in corso - E’ successo tutto nella tarda serata di sabato 26 luglio, intorno alle 2 ... siracusaoggi.it scrive