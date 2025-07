Incidente auto moto un 20enne in ospedale in gravissime condizioni

Gravissimo incidente stradale a Macherio. Un ragazzo di 20 anni è stato soccorso in codice rosso.Che cosa è successoL’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 luglio, a Macherio. Erano da poco passate le 17 quando in via Belgioioso c’è stato uno schianto tra un’auto e una moto. Ad. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - auto - moto - 20enne

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Cortona (Arezzo), 28 giugno 2025 – Grave incidente stradale sulla Sr71 in località Tavarnelle di Cortona.

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente si è verificato all'ora di pranzo di oggi, giovedì 15 maggio 2025, all'incrocio tra corso Grosseto e corso Potenza a Torino.

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave - Incidente stradale con un ferito grave sulla statale 118 Agrigento - Raffadali. All'altezza della galleria Santa Lucia si sono scontrate una Land Rover e una Fiat Punto.

Incidente auto-moto a Caserta, Michele Carozza muore a 46 anni - https://nap.li/4pL9 Vai su Facebook

Incidente tra auto e moto a #Calcinate: gravissimi tre feriti di 18, 20 e 76 anni Vai su X

Incidente auto moto, un 20enne soccorso in codice rosso; Incidente auto moto, un 20enne in ospedale in gravissime condizioni; Scontro auto-moto sulla provinciale tra Carbonara e Triggiano: muore giovane centauro.

Incidente in via XXV Aprile, ferito un 20enne - Incidente stradale questa mattina, venerdì 25 luglio, intorno alle 8. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Scontro fra auto e moto sulla provinciale Triggiano-Carbonara: motocilista 20enne muore sul colpo - L'incidente è avvenuto nella prima serata del 19 luglio: il ragazzo è morto sul colpo, illesi marito e moglie sull'auto ... Riporta telebari.it