Si piangono le vittime dell’ incidente avvenuto ieri in autostrada sulla A4 Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero. Alla guida dell’auto che viaggiava contromano, una Peugeut 207, c’era l’82enne Egidio Ceriano, residente a Cerano nel Novarese, deceduto nello schianto. Secondo quanto ricostruito l’uomo ha imboccato l’uscita al contrario, entrando dunque in autostrada e percorrendola al contrario per alcuni chilometri, fino allo schianto contro un suv sul quale viaggiavano altre quattro persone, tre delle quali sono morte. Due delle vittime sono note nella zona e non solo, perchĂ© legate a un’azienda che ha lavorato anche con Mattel: sono Marco Paglino e Gianni Grossi, entrambi legati a Novara. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incidente A4 Torino-Milano, anche Max Pezzali ricorda le vittime