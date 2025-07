Incidente a Torino Madonna di Campagna | scontro tra due auto all' incrocio danni anche a due veicoli parcheggiati

Un incidente si √® verificato nella prima serata di ieri, domenica 27 luglio 2025, all'incrocio tra via Lulli e via Massari a Torino. Si √® trattato dello scontro tra due auto, una delle quali √® andata a schiantarsi contro due veicoli parcheggiati. Fortunatamente, il bilancio √® stato di un solo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

