Incidente a Roma | automobilista investe monopattino e scappa morto 15enne

Un ragazzo di 15 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito da un'auto, mentre si trovava a bordo di un monopattino privato, in via della Magliana, a Roma. L'auto, che viaggiava contromano, è poi fuggita via. Sull'episodio, che risale alla notte dello scorso 9 aprile, la procura ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Incidenti stradali: scontro tra auto pirata e monopattino, muore 36enne a Roma - Roma, 17 mag. (LaPresse) – Le pattuglie del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in via Prenestina, direzione centro, dove all’altezza del cavalcavia in prossimità di piazzale Labicano si è verificato un grave incidente stradale, tra un’autovettura che si è data alla fuga e un monopattino con due persone di nazionalità spagnola, un 36enne deceduto sul posto e un 26enne trasportato all’Ospedale San Giovanni.

Travolge monopattino con l’auto e scappa: morto 36enne a Roma - Ha travolto un monopattino, lasciando a terra una vittima ed è scappato. Poi è finito anche contro un altro veicolo.

La storia di Manuel Fernandez Munoz: dalla Spagna a Roma per vedere il Papa, ucciso su un monopattino - Il 36enne investito e ucciso da un pirata della strada su via Prenestina. Manuel Fernandez Munoz era arrivato a Roma per una breve vacanza e per vedere il Papa.

Potrebbero trovarsi a un punto di svolta le indagini sull'incidente di via della Magliana a Roma in cui è morto un 15enne in monopattino. Una delle due auto pirata coinvolte potrebbe essere stata individuata. Sono in corso delle verifiche per confermarne il coin

Calciatore 17enne muore in ospedale: aveva avuto un incidente in monopattino A Sabaudia morto un 15enne

Sull'episodio, che risale allo scorso 9 aprile, la procura ha aperto un fascicolo stradale aggravato dalla fuga

Potrebbero trovarsi a un punto di svolta le indagini sull'incidente di via della Magliana a Roma in cui è morto un 15enne in monopattino