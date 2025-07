Inchiesta Milano Boeri nel mirino degli inquirenti A Roma compaiono manifesti contro l’archistar

La deflagrazione dell'inchiesta sull'urbanistica di Milano coinvolge anche una delle figure di maggiore spicco dell'architettura internazionale: Stefano Boeri. Stefano Boeri indagato a MilanoIl nome di Boeri appare nelle carte dei magistrati che indagano per presunta corruzione, insieme a quelli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Milano, inchiesta Beic: chiesto il processo per Stefano Boeri e Cino Zucchi - La Procura di Milano ha chiesto di processare Stefano Boeri, Paolo Cino Zucchi e altri 4 architetti, con accuse a vario titolo di turbativa d’asta in concorso e false dichiarazioni, nell’ambito dell’inchiesta sul bando di gara internazionale da 8,6 milioni di euro per la progettazione della Biblioteca europea dell’informazione e della cultura (Beic) di Milano finanziata da fondi Pnrr.

Inchiesta Beic a Milano, chiesto il processo per gli architetti Stefano Boeri, Cino Zucchi e altri 4 indagati - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Stefano Boeri, Cino Zucchi e altri 4 indagati per la vicenda legata al concorso per la realizzazione della Beic di Milano.

Inchiesta sulla Biblioteca Europea. Ora la Procura chiede il processo per gli architetti Boeri e Zucchi - "Sulla vicenda Beic confermo la mia fiducia nella magistratura. I miei avvocati stanno predisponendo una memoria difensiva che invieremo al gip".

Manager di Coima, Kryalos, Castello e Bluestone nel mirino della Procura. Nei prossimi giorni inizierà l'analisi dei dispositivi elettronici sequestrati ai manager coinvolti tra cui l'architetto Stefano Boeri #milano #19luglio

La versione di Boeri su Sala, grattacieli, chat, warning, progetti (anche falliti), giornali, senzatetto e attacco al modello Milano; Milano sotto inchiesta: questi i progetti nel mirino della Procura; Inchiesta urbanistica, Stefano Boeri: amo Milano, sono un architetto e non un cementificatore.

Le chat tra l’archistar Boeri, Sala, Catella e Oggioni nel mirino dell’inchiesta. “Ci bocciate tutto, siete diventati di Potere al popolo” - L’archistar si lamentava con il sindaco e un ex dirigente comunale delle valutazioni della Commissione per il paesaggio sull’operazione Pirellino. msn.com scrive

Stefano Boeri interviene sull’inchiesta urbanistica a Milano/ “Ecco cosa significava il mio ‘warning’ a Sala” - Stefano Boeri, coinvolto nell'inchiesta urbanistica a Milano: l'architetto ha spiegato cosa significava il suo messaggio di "warning" a Beppe Sala ... Lo riporta ilsussidiario.net