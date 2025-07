Inchiesta di Milano settimana decisiva | i giudici decidono sulla richiesta di arresto per Tancredi e Catella

Arriva alla settimana decisiva l’inchiesta che ha terremotato Milano, e tutti aspettano che la magistratura metta a terra le prime valutazioni sul caso. Sarà presumibilmente tra mercoledì e giovedì che il gip Mattia Fiorentini deciderà sulle richieste della procura di mettere agli arresti (tra carcere e domiciliari) sei indagati, tra cui l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi e il numero uno dell’immobiliare Coima, Manfredi Catella. C’è grande attesa in città : non solo tra i Pm titolari dell’inchiesta, che sostengono la necessità delle misure cautelari per scongiurare i rischi – a vario titolo – di reiterazione del reato, di fuga degli indagati, e di inquinamento probatorio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

