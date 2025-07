Incendio Villasimius danni a ristorante di Punta Molentis

A Villasimius, in Sardegna, l’incendio ha coinvolto anche un ristorante vicino alla spiaggia di Punta Molentis, causando ingenti danni e lasciando la struttura gravemente compromessa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incendio Villasimius, danni a ristorante di Punta Molentis

Incendio a Villasimius, distrutti 100 ettari di bosco - Ha devastato circa cento ettari di bosco e distrutto decine di aiuto, l'incendio che ieri ha fatto vivere momenti di autentico terrori a chi si trovava sulla spiaggia di Punta Molentis a Villasimius, ... Da msn.com

Villasimius, dopo l'incendio il Comune chiude la spiaggia di Punta Molentis - Chiusi tutti gli accessi alla spiaggia di Punta Molentis, dove ieri un grosso incendio ha distrutto decine di auto e costretto alla fuga via mare circa 200 bagnanti. Riporta rainews.it