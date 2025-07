Incendio su una gru in un cantiere al Riello | FOTO

Incendio ad “alta quota” nel quartiere Riello di Viterbo. Il rogo è divampato sulla sommitĂ di una gru, sprigionando una nuvola di fumo, all'interno di in un cantiere tra largo Onio della Porta e via Bachelet dove è in corso la costruzione di un paio di nuove palazzine.È successo intorno alle 13. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

