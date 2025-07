Incendio Punta Molentis | decine di bagnanti salvati via mare

Decine di bagnanti sono stati tratti in salvo via mare a Punta Molentis, nel sud della Sardegna, dopo che un vasto incendio ha bloccato le vie di fuga via terra. Il rogo, alimentato da forti venti, ha reso difficili le operazioni di soccorso, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Incendio Punta Molentis: decine di bagnanti salvati via mare

In questa notizia si parla di: incendio - punta - molentis - decine

Incendio Monte Mario, Roma Natura punta il dito sulle baraccopoli. "Stesse cause del 2024" - La collina di Monte Mario brucia ancora e secondo il direttore dell'ente gestore Roma Natura, Emiliano Manari, proprio come a luglio 2024 la causa sono le baraccopoli che puntualmente si riformano nella boscaglia, nonostante gli sgomberi e le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici già spesi per le bonifiche.

Incendio a Punta Prosciutto: macchia mediterranea distrutta, le fiamme lambiscono le case - Un vasto incendio si è sviluppato oggi nel Salento: è accaduto in località Punta Prosciutto, nel territorio di Porto Cesareo (Lecce), seminando il panico tra residenti e.

Incendio Punta Molentis, bagnanti intrappolati: fiamme bloccano le vie di fuga, auto bruciate - Un'altra giornata di fuoco in Sardegna. La situazione pi√Ļ grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente le.

Incendio Punta Molentis, 200 bagnanti salvati dal mare: vie di fuga bloccate dalle fiamme, decine di auto bruciate Villasimius Domenica di paura a Punta Molentis, a Villasimius, una delle spiagge pi√Ļ belle e affollate del sud Sardegna. Una giornata di mare Vai su Facebook

Incendio Punta Molentis, 200 bagnanti salvati dal mare: vie di fuga bloccate dalle fiamme, decine di auto bruciate https://msn.com/it-it/notizie/italia/incendio-punta-molentis-200-bagnanti-salvati-dal-mare-vie-di-fuga-bloccate-dalle-fiamme-decine-di-auto-brucia Vai su X

Incendio Punta Molentis: decine di bagnanti salvati via mare; Incendio di Punta Molentis, tutto in cenere in pochi minuti: ¬ęIncendio doloso¬Ľ; Incendio Punta Molentis, 200 bagnanti salvati dal mare: vie di fuga bloccate dalle fiamme, decine di auto bruc.

Sardegna, incendio a Villasimius: distrutti 100 ettari di bosco a Punta Molentis. I VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sardegna, incendio a Villasimius: distrutti 100 ettari di bosco a Punta Molentis. tg24.sky.it scrive

Incendio Punta Molentis: decine di bagnanti salvati via mare - Decine di bagnanti sono stati tratti in salvo via mare a Punta Molentis, nel sud della Sardegna, dopo che un vasto incendio ha bloccato le vie di fuga via terra. Da tg24.sky.it