Incendio in una casa di Suzzara un anziano salvato dalle fiamme | è grave

Questa mattina un incendio è scoppiato nella villetta di un anziano a Suzzara (Mantova). L'uomo, che viveva da solo, è stato messo in salvo da un vicino di casa, ma ha riportato gravi ustioni su tutto il corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - casa - suzzara - anziano

