Incendio a Villasimius sulla spiaggia di Punta Molentis oltre 100 auto carbonizzate bagnanti in fuga fiamme fino a riva - VIDEO

In volo elicotteri e Canadair, la Capitaneria di porto ha fatto evacuare diverse persone via mare Un vasto incendio ha raggiunto la spiaggia di Punta Molentis, a Villasimius, nel sud della Sardegna, costringendo i bagnanti alla fuga. A causa del forte maestrale, le fiamme hanno raggiunto la r.

Attimi di paura tra i bagnanti in una delle località più frequentate del Sud Sardegna. Le fiamme sono divampate nei pressi di Punta Molentis, a Villasimius, arrivando fino alla spiaggia e rendendo difficoltosa la fuga. L'incendio ha bloccato temporaneamente le

#Cagliari, #vigilidelfuoco in azione a Villasimius per un #incendio di vegetazione che minaccia la spiaggia di Punta Molentis: squadre, elicottero e 2 #Canadair lavorano dal primo pomeriggio per contenere le fiamme, alimentate dal forte vento di maestrale.

