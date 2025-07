Incendio a Villasimius in Sardegna bagnanti in fuga

Un incendio di vaste proporzioni è divampato a Villasimius, in Sardegna, causando momenti di panico tra i bagnanti, costretti a fuggire dalla spiaggia. Le strade si sono intasate e circa 200 veicoli sono rimasti bloccati. Oltre cento persone sono state messe in salvo. Le fiamme hanno colpito un'area di grande valore naturalistico, definita un "gioiello ambientale" dagli ambientalisti del Grig. Sul posto sono intervenuti elicotteri, due canadair, una motobarca e sommozzatori dei vigili del fuoco per contenere l’emergenza e facilitare eventuali evacuazioni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incendio a Villasimius in Sardegna, bagnanti in fuga

