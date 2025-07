Incendio a Villasimius chiusi gli accessi alla spiaggia | continuano le evacuazioni

Nuova giornata di fuoco in Sardegna, dove l’isola continua a fare i conti con l’emergenza incendi alimentata dal vento di maestrale e dalle alte temperature. Dopo il maxi rogo che ieri ha devastato la spiaggia di Punta Molentis, a Villasimius, il sindaco Gianluca Dessì ha firmato un’ordinanza urgente per la chiusura completa dell’area, dichiarata inaccessibile fino al termine delle operazioni di bonifica. Le fiamme hanno distrutto decine di auto e costretto circa 200 bagnanti a mettersi in salvo via mare, mentre si continua a valutare l’entità dei danni ambientali in uno dei tratti più pregiati e protetti della costa sud-orientale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incendio a Villasimius, chiusi gli accessi alla spiaggia: continuano le evacuazioni

