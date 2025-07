Incendio a Torino Cit Turin | a fuoco una gelateria ingenti i danni

Un incendio √® divampato nella prima mattinata di oggi, luned√¨ 28 luglio 2025, all'interno della Gelateria dei Principi in via Principi d'Acaja a Torino. Sul posto sono intervenute, per lo spegnimento, diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti cittadini che hanno anche. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Incendio nella comunità a Torino Cavoretto: struttura evacuata, una persona ustionata - Un incendio è divampato nella notte di oggi, venerdì 16 maggio 2025, all'interno della sede della comunità Terra Mia, in strada da San Vito a Revigliasco a Torino, che si occupa del recupero di tossicodipendenti.

Incendio in via Venasca a Torino: evacuato lo stabile, persone intossicate - √ą in corso un intervento di soccorso da parte dei vigili del fuoco di Torino in seguito a¬†un incendio cantine a Torino in via Venasca.

Incendio a Torino Centro: mezzo di raccolta rifiuti e pulizia a fuoco mentre pulisce dopo il passaggio del Pride - Un incendio ha seriamente danneggiato un mezzo di raccolta carta e pulizia strade dell'Amiat che era al lavoro dopo il passaggio del Torino Pride nella prima serata di ieri, sabato 7 giugno 2025, in piazza Solferino.

TRAGEDIA IN VIA NIZZA A TORINO: 1 MORTO E 5 FERITI, SCOPPIA UN APPARTAMENTO Tragedia a Torino. Dalle ore 3.15 di lunedì 30 giugno i vigili del fuoco di Torino stanno intervenendo in via Nizza 389 a Torino in seguito ad uno scoppio di un apparta

