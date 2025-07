Incendio a Monteforte Irpino i primi dati Arpa

Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati diffusi i primi risultati del monitoraggio ambientale condotto nei pressi del deposito coinvolto nell’incendio verificatosi il 25 luglio a Monteforte Irpino. I rilievi, effettuati attraverso un campionatore ad alto flusso d’aria, non hanno evidenziato al momento alcun superamento dei livelli di riferimento fissati dalla comunitĂ scientifica per le sostanze tossiche. In particolare, la somma delle concentrazioni di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili presenti nell’aria è risultata pari a 0,14 picogrammi per normal metro cubo (pgNmÂł) in termini di tossicitĂ equivalente (I-TEQ). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio a Monteforte Irpino, i primi dati Arpa

In questa notizia si parla di: incendio - monteforte - irpino - primi

Incendio a Monteforte Irpino, nube nera e fiamme vicine alle abitazioni: residenti chiusi in casa - La forte puzza di bruciato ha invaso tutta l'area a Monteforte Irpino, la colonna di fumo è visibile anche da Avellino; sul posto i Vigili del Fuoco.

Incendio a Monteforte Irpino: indagini in corso sulle cause - Monteforte Irpino (AV) – Incendio in un deposito: accertamenti in corso da parte dei Carabinieri.Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano in merito all’incendio divampato nel pomeriggio all'interno di un deposito di casalinghi e detersivi, ubicato in via.

Incendio in un deposito di detersivi a Monteforte Irpino - I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, alle ore 17:50, nel comune di Monteforte Irpino, in via Taverna Campanile, localitĂ Alvanella, a causa di un vasto incendio che ha coinvolto una serie di capannoni adibiti a deposito di detersivi.

#Incendio di Monteforte Irpino (#Avellino) dello scorso 25 luglio. Risultati del primo ciclo di monitoraggio: livelli di diossine in aria inferiori a valore di riferimento. https://arpacampania.it/-/incendio-di-monteforte-irpino-av-del-25-luglio-diossine-inferiori-a-val Vai su X

Monteforte irpino, fiamme in via Taverna Campanile. Un vasto incendio ha coinvolto una serie di capannoni adibiti a deposito di detersivi. Impegnate due... Vai su Facebook

Incendio di Monteforte Irpino (Av) del 25 luglio, diossine inferiori a valore di riferimento; Incendio di Monteforte Irpino: diossine sotto la soglia di allarme; Incendio a Monteforte Irpino, nube nera e fiamme vicine alle abitazioni: residenti chiusi in casa.

Incendio di Monteforte, l’Arpac rassicura: “Diossine inferiori al valore di riferimento” - Arrivano notizie confortanti dopo l’incendio al deposito di detersivi di Monteforte Irpino: l’Arpac rende noti i risultati dei primi monitoraggi sulla qualità dell’aria nella zona ... Riporta corriereirpinia.it

Monteforte Irpino, incendio devasta deposito di detersivi - Un incendio ha distrutto un capannone di detergenti a Monteforte Irpino; fortunatamente, non ci sono stati feriti. Lo riporta cronachedellacampania.it