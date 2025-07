Incendio a Camparada | a fuoco un capannone

Incendio in un edificio a Camparada. Poco dopo le 10 di questa mattina, lunedì 28 luglio, è divampato un incendio in un edificio in via Lario, nel piccolo comune di Camparada.È scattata subito la macchina dei soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando di Monza, oltre a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - camparada - fuoco - capannone

Incendio in Brianza: a fuoco un capannone; Incendio in un capannone di smaltimento rifiuti, sul posto i vigili del fuoco di Monza e Brianza; Concorezzo, incendio di rifiuti in un capannone in disuso.

Paura a Fiano Romano, incendio in un capannone industriale: pompieri al lavoro per spegnere le fiamme - Un vasto incendio sta bruciando un capannone che contiene materiale cinematografico a Fiano Romano. Segnala fanpage.it

Fiamme in un capannone vicino Roma, vigili del fuoco a lavoro - Il rogo in una struttura con all'interno materiale cinematografico ... rainews.it scrive