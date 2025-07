ABBONATI A DAYITALIANEWS Barbagallo rassicura: «Prevenzione attuata nei tempi, nessun allarmismo infondato». I viali parafuoco a difesa delle aree demaniali sono stati completati con successo, in piena conformitĂ con le tempistiche stabilite. Lo afferma l’assessore regionale all’Agricoltura e allo sviluppo rurale, Salvatore Barbagallo, nella foto sotto, che smentisce le recenti dichiarazioni di un sindacato di categoria. «Le operazioni sono state eseguite correttamente – sottolinea Barbagallo – come confermato dal Corpo forestale della Regione Siciliana, che non solo ha definito i tempi di attuazione, ma ha anche effettuato verifiche a lavoro ultimato per garantirne la qualitĂ . 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incendi in Sicilia, completati i viali parafuoco, Barbagallo: “Nessun allarmismo infondato”