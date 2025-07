Incarichi per ruolo GPS sostegno 25 26 | rinunciatari per sedi non espresse possono partecipare alle supplenze

I docenti interessati possono presentare, sino al prossimo 30 luglio, domanda per partecipare all'attribuzione degli incarichi per il ruolo da GPS sostegnoelenchi aggiuntivi. Chi non ottiene l'incarico, anche in caso di rinunciatario per le sedi non espresse,¬† potr√† partecipare all'assegnazione delle supplenze. L'articolo Incarichi per ruolo GPS sostegno 2526: rinunciatari per sedi non espresse possono partecipare alle supplenze . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: partecipare - incarichi - ruolo - sostegno

Procedure di immissione in ruolo e conferimento incarichi annuali Con la circolare supplenze per l'anno scolastico 2025.26 il MIM comunica gli adempimenti e le tempistiche Dal 17 luglio (ore 10.00) al 30 luglio (ore 14.00) su POLIS Istanze on-line dovrann Vai su Facebook

Incarichi per ruolo GPS sostegno 25/26: rinunciatari per sedi non espresse possono partecipare alle supplenze; Immissioni in ruolo docenti e supplenze 2025/26. Domande avviate. RISPOSTE AI QUESITI; Supplenze docente ruolo: quando può accettarle assunto da GPS sostegno.

Mini-call veloce sostegno 2025/26: partecipa chi presenta domanda 150 preferenze ai fini del ruolo e non è ‚Äúrinunciatario‚ÄĚ. Cosa significa - Nel question time del 17 luglio 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Luigi Quattrocchi, è stata illustrata una procedura rilevante per i docenti specializzati sul sosteg ... Come scrive orizzontescuola.it

Supplenze docente ruolo: quando può accettarle assunto da GPS sostegno - Supplenze: il docente neoassunto in ruolo può accettarle, una volta superato l'anno di prova; l'assunto da GPS sostegno può invece accettarle dopo tre anni di servizio nella scuola di assunzione. Riporta orizzontescuola.it