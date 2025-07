In Valcamonica è tornata la grandine | strade imbiancate come fosse neve

Annunciato, purtroppo atteso: il maltempo è tornato nel Bresciano. Le prime perturbazioni già nella serata di domenica, in particolare in Valcamonica: qui alla pioggia è seguita una intensa grandinata che ha letteralmente imbiancato le strade, come fosse neve. Uno scenario di questo tipo è stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

